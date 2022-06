Top 5 de la semana: recámaras extraordinarias

¿Te ha sucedido que a veces no tienes suficientes sillas para los invitados?, ¿o que no caben los platillos en la mesa?, pues para que ya no tengas que pedir prestadas sillas al vecino o que los invitados tengan que colocar los platos sobre sus piernas, en este libro de ideas te compartimos algunos estilos de juegos de comedores. ¡Elije el que más te guste y se adecue a tu hogar!: 5 comedores para las grandes ocasiones.