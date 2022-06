¿Cuál es el mejor cerco para tu casa? – ¡6 consejos geniales!

Como lo dijimos al principio, las vallas sirven para delimitar tu espacio, y darle a tu hogar una forma definida. Sin embargo, la verdad es que aún sin vallas o cercos puedes lograr definir tu casa. El uso de cercos es una decisión personal, que generalmente se toma dependiendo del vecindario y del estilo de la casa. Es más necesario cuando tenemos espacios abiertos continuos, por ejemplo que tu patio y el del vecino tengan el mismo tamaño y no se identifiquen bien, o cuando tienes una mascota y necesitas que no salga, o bien si quieres tener mayor privacidad en tus espacios. House of Green nos demuestra que no siempre es necesario un cerco para delimitar nuestro hogar, sino que basta con tener diseños rectos y únicos que lo definan.