7 errores que hacen que tu cocinita no se vea tan bonita

Diseñar nuestro hogar es tan difícil como construirlo. Porque al ir creando la imagen de las habitaciones vamos creando sus personalidades y ambientes, los cuales se encargarán de hacernos amar, odiar o simplemente sentirlos indiferentes respecto a ellas. Y diseñar nuestra cocina es como crear una receta nueva, debe contener los ingredientes adecuados, en el orden y cantidad necesarios para evitar que tenga un sabor demasiado suave, o demasiado fuerte. Y por último necesita nuestro sazón personal para lograr que sea única y e inolvidable.

Sin embargo, algunas veces, cuando estamos intentando imprimir nuestra personalidad cometemos errores que de momento no notamos, pero al ver el diseño terminado sentimos que hay algo que hace que no se vea tan hermosa como la imaginamos, pero no sabemos qué es. Y como nosotros queremos que tengas la casa de tus sueños, te ayudaremos a descubrir los errores más frecuentes, para saber si alguno de ellos es el tuyo.