10 cocinas con isla ¡sensacionales!

La propuesta de Versat cumple con las exigencias de los cocineros más exigentes: dotada de estufa y fregadero, está compuesta de grandes espacios para almacenar todo lo que necesitas para preparar tus recetas. No tendrás que pasar de a través de la estufa porque todo lo tendrás a la mano y tus platos no correrán peligros innecesarios, causados por la distracción o porque has tenido que alejarte para tomar algo que necesitabas .