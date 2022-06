7 ideas geniales para decorar el baño (e impresionar a tus invitados)

No se necesita invertir mucho dinero para la decoración o remodelación del baño de huéspedes, lo más importante es la creatividad y las ganas. Aquí vemos un claro ejemplo de lo que mencionamos: el lavabo. Nuestros expertos, lo han colocado sobre cuatro maletas antiguas que ya no podían ser utilizadas para viajar, pero sí se les podía dar otro uso práctico. Una idea genial que va muy de acuerdo con el concepto de este baño, y en general del departamento para el cual fue diseñado. No se te escape el detalle en las paredes: dibujos de estampillas de correos y sellos de visado, como en el pasaporte. Un creativo proyecto de Kababie Arquitectos.