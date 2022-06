En tu casa: ¿qué dice tu desorden de tu personalidad?

Si tienes un desorden en la cocina, seguramente eres una de esas personas que se preocupan porque todos tengan lo que necesitan. Tienes un instinto protector, y te gusta ayuda a los demás en todo lo que puedes. No importa si a veces terminas muerta, o si no tienes tiempo, nunca puedes decir no a un favor, pero cuando se trata de ti, entonces las cosas pueden postergarse todo el tiempo que sea necesario, hasta que realmente las necesitas. También puede ser un signo de que eres una persona muy activa, y te encanta estar haciendo varias cosas a la vez.