10 increíbles pisos que imitan la madera (¡te van a encantar!)

Tal y como podemos observar de manera por demás clara en este ejemplo, el suelo gris y efecto rústico gracias a su diseño envejecido. Este suelo gris está fabricado en el sistema autoportante que consiste en colocar las diferentes piezas de la estructura sobre una solera lisa y allanada, uniéndose entre sí por medio de una unión tipo click o lock.

Puede que el que aquí tenemos no es el aspecto típico de la madera, con cierto aire rústico y demás, sin embargo, lejos de representar una desventaja, resulta uno de sus grandes plus, puesto que nos muestra como este material, sea auténtico o una imitación del mismo, tiene gran potencial que, con frecuencia, no es explorado como es debido.