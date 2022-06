17 ideas para revestir las paredes de tu comedor

Aprovéchate de los colores ¡y diviértete con ellos! Pintar las paredes apenas revestidas con yeso puede ser una tarea muy creativa, llena de diversión. Atrévete a incluir colores intensos y contrastantes con los muebles ¡pero no te olvides de la luz! Si no hay luz suficiente entonces decídete por colores claros, utiliza los intensos sólo si cuentas con mucha luz natural, no se trata de que ahogues el espacio sino de que lo alegres.