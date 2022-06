15 muros llorones perfectos para tu casa (interior y exterior)

Como ves, no es necesario que tengas un estanque que reciba el agua del muro llorón, solo un espacio apropiado con piedras, donde el agua se cuela y es reciclada de nuevo al pasar por los filtros y volver a subir bombeada para repetir el ciclo. No pienses que un estanque te quitará el sueño, por las ranitas, los niños pequeños y demás, haz tu muro llorón con piedras y no más preocupación.