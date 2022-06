Ideas no muy caras para renovar la fachada de tu casa (y que se vea presentable)

Si tu coche forma parte de tu fachada, quizá fungiera como un obstáculo hasta ahora, pero ya no más, pues la última manera de cambiar la apariencia de tu casa con poco dinero consiste en centrar tu atención en el lugar que se cubre con tu coche, así cuando no esté tu hogar se verá igual de bien. Coloca pasto, adoquines de formas únicas, etc.