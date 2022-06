5 consejos para tener un bar en casa

Es importante que al elegir la barra, tengamos en cuenta el material del que está hecha, especialmente su superficie: debe ser fácil de limpiar y que no se humedezca. Una buena opción son los azulejos o granito, al igual que las encimeras en la cocina. Además, un bar también debe contar con ciertos aparatos y objetos que hagan más funcional el servicio y no limiten el ánimo de la fiesta, por ejemplo: un mini refrigeraror, una licuadora, mezcladores, agua de la llave y un pequeño lavabo, aunque esto último, si nuestro bar no es tan grande, podemos no incluirlo y correr de vez en cuando a la cocina…

En la fotografía vemos una barra con encimera de granito y revestimiento de poliuretano en imitación madera. También vemos las botellas de vino que forman parte de la decoración, colocadas sobre una mampara de madera. Detalle del bar en el Club de Golf Santa Anita, un proyecto de ARKI3D.