Almacenamiento en baños pequeñitos: ¡12 ideas geniales!

Es posible que tu baño no sea muy pequeño, pero si estrecho y largo, ese no es problema cuando tienes a homify que te da estas ideas, que el lavabo sea uno de diseño continuo, que no necesita mucho ancho. Bajo este lavabo unos cajones y sobre ellos unas cestas. Será un tremendo baño, estupendo, sobre todo recuerda darle iluminación como en esta foto y un espejo a todo lo lardo sobre el lavabo… no se sentirá estrecho el espacio y todo bien guardado y ordenado.

