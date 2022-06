¿Cómo organizar tu clóset? – ¡8 tips geniales!

Este aspecto es muy importante: no dejes que por ningún motivo tu ropa no luzca con todo su esplendor dentro de tu clóset, imagina que es como si estuviera en venta, todo lo que tienes debe estar a la vista para que sin necesidad de mover el acomodo de tu armario, puedas crear en tu mente la combinación del día y que no se transforme en un desastre la elección de tu atuendo.

Así que mantén dobladas tus playeras, tus suéteres y abrigos bien colgados, jeans o pantalones en un lugar y acomodo que no les genere arrugas, sólo hazlo y verás como todo es más fácil y luce más bello. En esta ocasión el acomodo que te presentamos lo realiza Campbell Watson.