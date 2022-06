Ideas para renovar tu patio – ¡Inspírate!

El color verde no puede faltar en tus exteriores, si no tienes la posibilidad de instalar pasto en tu piso, o no quieres hacerlo, entonces puedes plantar algunos pastos altos, o árboles llorones. Tu patio se convertirá en un lugar de relajación y podrás disfrutar del vaivén de las hojas. Para lograr un mejor diseño, y más sofisticado, puedes instalar un piso de tierra, como este de KVR Arquitectura de Paisaje, o algunas tarimas de madera para hacerlo lucir más natural.