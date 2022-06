7 clósets y vestidores ¡fabulosos!

No importa si en tu recámara no había un espacio especial para tu vestidor, cualquier rincón puede servir para construirlo. No importa si es irregular, igual puedes lograr un diseño increíble. Recuerda que los colores claros te pueden ayudar a que se vea más grande. Y las estanterías son tu mejor aliado para guardar cosas. No olvides que debes cuidar que todas tus cosas tengan un lugar, y para lograrlo puedes combinar las cajoneras con los estantes y los ganchos. Con la decoración adecuada, sera tu lugar favorito. Esta propuesta es de Rash_ Studio.