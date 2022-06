¿Cómo revestir tu fachada de piedra? – ¡7 tips sensacionales!

El revestimiento es una técnica en la cual la fachada inicial se cubre con algún material, el cual puede ser de cualquier tipo, desde madera hasta pvc, y por supuesto esto incluye la piedra. Revestir no sólo es volver a decorar, o vestir. También significa transformar, convertir y dar una nueva imagen y vida a tu fachada. Puede ser que el paso del tiempo haya deteriorado la fachada que tenías en tu hogar desde hace mucho tiempo; que hayas cambiado, después de todo el tiempo no pasa en vano y los seres humanos cambiamos constantemente, y que ahora ya no te guste tu fachada tanto como antes, o simplemente que quieras que tu nueva casa luzca radiante, tanto como tú al poder presumir que tienes un patrimonio propio. En realidad no importa cuál sea la razón, o pretexto que tengas para decorar tu fachada, lo que importa es en lo que la vas a transformar.

El revestimiento de piedra te otorga algunas ventajas sobre otros materiales, de entre las cuales se puede destacar su originalidad. Así es, por mucho que la piedra sea del mismo estilo, ten por seguro que las piedras de tu hogar no tendrán la misma forma y color que las de tu vecino. Otra ventaja es su accesibilidad, no importa en qué lugar del mundo vivas, muy posiblemente podrás encontrar piedra cerca para tu fachada. Y también el mantenimiento, es un material resistente que, con el tiempo, puede ayudarnos a reducir costos y los procesos de limpieza pueden ser más sencillos y accesibles. Así que, ahora que lo has decidido, en homify te sugerimos algunos pasos para comenzar a revestir tu fachada de piedra.