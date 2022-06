7 cosas que debes saber ANTES de comprar tu refrigerador

Antiguamente todos los refrigeradores incluían congelador, pero como ya lo vimos no todas las familias tienen las mismas necesidades, así que también puedes elegir si quieres que tu refri tenga, o no, esa área congelada. Hay a quienes no les gusta congelar la comida y solamente necesitan de un área fría para mantener las cosas en buen estado, y por los hielos no te preocupes, existen algunos refrigeradores que cuentan con un complemento especial para hacer cubitos de hielo sin necesidad de un congelador. La ventaja de no tenerlo es que puedes tener más espacio y consumir menos energía, la ventaja de tenerlo es que puedes congelar tu comida por más tiempo. Este diseño de cocina es de HPonce Arquitectos.