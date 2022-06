¡Qué tu sala se vea más grande! – ¡7 tips geniales!

Una habitación a media luz puede ser perfecta para pasar una velada romántica, con velas, vino y una cena especial con tu pareja. Pero para una reunión con tus amigos, una habitación a media luz no es sino un cuarto oscuro y lóbrego que probablemente dificulte la comunicación. Así que debes procurar que tu sala esté siempre bien iluminada. Y por si ero fuera poco, otro de los beneficios de la luz es que creará un efecto de amplitud en tu sala. Así que si tu espacio es reducido pues ¡abre las ventanas! Y no sólo en el sentido literal, sino que procura que haya grandes ventanas en tus espacios comunes para que la luz natural pueda entrar durante el día. Recuerda que la luz blanca es mejor para los espacios comunes, porque transmite energía, así que podrías utilizar unas cortinas delgadas, como estas de Studio Orfeo Quagliata, para que los rayos del sol no sean molestos y que la iluminación sea blanca.