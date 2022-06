Espacio bajo la escalera – ¡8 ideas para aprovecharlo al máximo!

Los baños, esas habitaciones que nunca sobran, más bien a veces faltan. Imagina una fiesta o una comida familiar en la que no tengas que estar esperando tu turno para entrar al baño. Seguramente la disfrutarías mil veces más. Pues bien, entonces por qué no acondicionar el espacio bajo la escalera en un baño para invitados. No importa si no es muy amplio, de hecho podrías colocar el lavabo afuera para tener más espacio en el baño. Tus invitados, e incluso tu estarán muy agradecidos si decides invertir en este pequeño cuarto. Recuerda que si el espacio es reducido, lo mejor es elegir diseños sencillos como este de Santiago Pardo Arquitecto.