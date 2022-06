¡6 escaleras circulares fantásticas!

Cuando en un proyecto se toman las dimensiones de un espacio para proyectar una escalera convencional y realmente ese espacio no cuenta con las dimensiones adecuadas ya que tomando por ejemplo una altura de 2,45 metros entre piso terminado y piso terminado de las dos plantas del proyecto y dividiendo esta altura entre 17.5 cm que dijimos tiene que tener la contrahuella nos da que necesitamos 14 escalones, 7 en cada rama de la escalera, esto es 1.75 metros cada rama de la escalera, tomando como huella 25cm (lo más cómodo seria 30 cm), más el ancho del descanso de la misma que no debe ser menor al ancho de cada rama que puede ser de 1.20 metros esto nos da un total de 2.95 metros de profundidad por 2.40 metros de ancho más el dado por las barandas del centro y los laterales según el diseño que se elija, así que si no disponemos de al menos un área de 2.95 a 3.00 metros x 2.40 a 2.70 metros será imposible hacer la escalera convencional y tendremos que recurrir a una escalera circular.