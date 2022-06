¿Qué chimenea se ajusta mejor a tu casa? – ¡7 opciones sensacionales!

Ya no existe un patrón en el diseño de las chimeneas, es decir, no es en absoluto una idea descabellada pensar en una que no toque el piso, sólo mira lo que logra Elemento 3 y descubre lo fabuloso que es un quemador pendiendo del techo.

Diseños como éste van de maravilla en todos aquellos ambientes interiores que quieran antes que otra cosa mostraste como sumamente acogedor y muy original puesto que el diseño no se rige en formas tradicionales o al menos vistas frecuentemente.

Un estilo ecléctico por ejemplo o uno lleno de modernidad serían atmósferas perfectas para hacer lucir y resaltar.