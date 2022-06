10 cocinas color chocolate ¡modernas y fabulosas!

Las combinaciones entre colores siempre nos da un poco de nervio, ¿no te pasa a ti? Si en verdad te ocurre algo similar, para no errar busca que el color chocolate vaya de la mano con el negro. No habrá pierde, nunca va mal el negro como contraste, siempre y cuando el tono chocolate no sea tan saturado, es decir, que de preferencia éste último luzca notablemente más claro.