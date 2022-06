Cavas en casa: ¡7 grandiosas ideas!

Si te gustan las manualidades o crear tus propios objetos para el hogar reutilizando materiales, ¡esta es la opción ideal para ti! Un mueble que por su tamaño puede adaptarse a cualquier espacio del hogar. Puedes empotrarlo en la pared o sobre algún mueble en el comedor, sala o cocina. Puedes llamarlo mini-cava o botellero, es multifuncional y hecho con un pedazo de una tarima de madera al estilo de Do It Yourself.

¿Te gusta? Una propuesta de los profesionales de Mueblets.