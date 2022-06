Diseño de puertas de madera

Aunque no solemos pensar demasiado en ello, las puertas son una parte fundamental de la estética de nuestra casa. Siempre están a la vista en cada una de las habitaciones y por lo mismo resulta importante que el material combine en este caso con la madera de ventana y otros muebles de la madera de la casa.

No por ello, las puertas tienen que ser aburridas como en el caso de este complejo diseño floral en madera con vidrio que no solo nos dará paso sino que resulta una verdadera sorpresa y un plus a nuestro hogar.