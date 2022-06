Cómo diseñar tu bar en casa – ¡7 tips fantásticos!

Otro de los aspectos a tomar en cuenta en la creación de un bar en casa es el espacio con el que contamos. Tal vez no contemos con una habitación especial para ella, bueno pues la opción es tratar de adecuarlo en alguna parte de la casa, como este ejemplo que vemos en la fotografía. Un área de bar, muy pequeño, hecho a la medida en un pasillo estrecho. Es un mueble bar empotrado en la pared, idea genial para instalar un bar en casa, cuando no tenemos mucho espacio. Otra ventaja de esta idea y diseño es que cuenta con varios estantes y se pueden guardar copas, botellas, accesorios y ¡hasta un refrigerador!. Además, cuando no se use, se pueden cerrar las puertas y ¡listo! ¡El bar se cierra hasta el día siguiente!