10 ideas para cubrir con estilo las ventanas de tu sala

Siempre que se coloca un ventanal en alguno de los laterales de la sala es porque se quiere mucha iluminación natural, pero eso no es sinónimo de perder la intimidad en ese lugar. Por ello, si quieres que tu ventana deje pasar los rayos del sol pero no la mirada de curiosos vecinos instala cortinas de telas delgadas, pero no transparentes.

La tela Georgette es una buena alternativa porque no obstaculiza la luz y, en cuanto a transparencia, sólo permite visualizar ciertas siluetas.