¿Cómo darle vida a una habitación en desuso? – ¡6 ideas geniales!

Si su sótano no es tan grande como para instalar alguna actividad familiar porque no sincerarnos y convertirlo en un verdadero depósito que nos de la tranquilidad de saber qué es lo que se guarda porque se va a usar en algún momento y se clasifica todo lo que esta allí guardado. Lo demás se bota o se regala, se dice que si algo no se usa durante un año es que no lo necesitas, así que manos a la obra convirtamos ese sótano en un depósito.

Que necesitamos, pues podemos hacer una cajonera en la parte inferior, donde guardar los juguetes que van a heredar los sobrinos o los nietos porque todavía funcionan, les recomendamos no hacer estantes muy profundos porque se harán imposibles de ver que hay detrás de los objetos que coloquemos en primera fila, las medidas pueden oscilar entre los 30 y los 50 cm para que sea práctico, para maletas se puede destinar un área donde se coloquen unas sobre otras. En las tiendas especializadas encontraran estantería metálica modular a bajos precios o pueden encontrar un diseñador de interiores que los ayude a resolver en su espacio del sótano un depósito actual para sus necesidades.