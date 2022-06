6 pasos para remodelar tu cocina – ¡Toma nota!

Tomemos en cuenta para esta remodelación del espacio que tenemos, qué deseamos transformar, qué equipos vamos a conservar y cuáles debemos por su antigüedad descartar. Así que empecemos por buscar los equipos que necesitamos pidiendo toda la información al respecto, sobre todo medidas, alto, ancho y profundidad así como que tipo de corriente eléctrica usan si 120 o 240 en el caso de ser aparatos eléctricos y donde tiene ubicados sus salidas y entradas de agua en el caso por ejemplo de lavadora de platos.También las medidas de microondas, batidora, tostadora o cualquier implemento nuevo que requieran, sin las medidas apropiadas no podremos diseñar nuestra cocina. Por ejemplo si la cocina esta lista pero no cabe la nevera de dos cuerpos que compramos es una verdadera tragedia. Estos detalles serán de gran utilidad para definir los espacios donde estarán empotrados. Las medidas y características de cada artefacto deben estar tomadas con cierta holgura para que no se traben al momento de colocarlos.

Asegúrense del tiempo de entrega de los artefactos nuevos para planificar de tal forma que cuando tengan listo los mesones lleguen sus compras y dejar lista su nueva cocina que homify le ayudo a remodelar