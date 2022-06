10 baños pequeños con muchas ideas de decoración

Tener todos los artículos del baño demasiado cerca no es del todo mal, sólo hay que aplicar ingenio para que no se sufra, sino que se disfrute. Una de las máximas ventajas que te harán querer copiar esta primera alternativa es que no se necesitan tantos muebles, la cercanía entre ellos vuelve a muchos multifuncionales.

Puedes comenzar con un banco que sea la mesa para tener todo cerca en la bañera e instantes después el asiento para arreglarte en tu tocador.