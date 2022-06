12 diseños de escaleras para que te inspires a remodelar la tuya

No pensamos demasiado en las escaleras, pero aunque no nos fijemos en ella siempre están ahí y no solo las recorremos muchas veces durante el día sino que como están forzosamente a la vista de alguna de nuestras habitaciones pasan a ser – queramos o no – un componente también estético de la casa.

Las escalera para nada tienen que ser aburridas. Hoy en día existen muchas propuestas arquitectónicas y de diseño que nos demuestran que podemos tener escaleras elegantes, de formas originales y bien iluminadas para que destaquen en el hogar. Conoce aquí las 12 ideas que trae homify para darle nueva vida a tus escaleras.