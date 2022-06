Tipos de clósets que puedes elegir para tu casa (sea grande o pequeña)

A veces no tenemos dinero para invertir en un inmenso clóset o en un armario, no por ello no podemos encontrar una solución estética y divertida para acomodar nuestras prendas.

Sobre todo cuando se trata de tu cuarto en una casa compartida o de un primer departamento, no tienes que desembolsar grandes cantidades, elige un rack sencillo al cual le puedes dar mayor personalidad con un toque de color o algunas plantas.