7 geniales ideas con tarimas de madera

En homify sabemos que te encanta el reciclaje y que las ideas de palets o tarimas de madera son de tus favoritas. Por ello, te compartimos siete ideas creativas y geniales para reutilizar tarimas de madera, ideas que muestran un poco de lo que se puede hacer con este rústico objeto, alguna vez utilizado solo en el área industrial y comercial, pero que con el tiempo se ha hecho tan encantador y popular, que ya es parte del hogar y se adapta a muchos estilos. Las tarimas de madera las vemos en muebles, como mesas, cabeceras, camas, sillas, sillones, percheros ¡y todo lo que podamos imaginar! Do It Yourself frase en inglés, que traducida al español significa: ¡hazlo tú mismo! y que esta de moda. Así que ¡inspírate y manos a la obra!