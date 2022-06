7 ideas para jardines modernos ¡y sensacionales!

El agua es un elemento que le da vida a tu jardín, procura utilizarla. Este factor no es tan importante pero es recomendable para la decoración, y no es necesario que tengas una fuente sofisticada, incluso la puedes hacer tú mismo. Puedes colocar piedritas de todos los lugares que has visitado, ríos, lagos, manantiales y hasta playas por qué no.

Existen diferentes formas de hacer un estanque de agua, elige la opción más fácil y la que te convenga. Recuerda consultar a un especialista para mejores resultados.