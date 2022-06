12 fantásticas ideas para un cuarto de lavado de ensueño

Los acabados de madera también resulta siempre una gran opción para agregarle calidez a cualquier habitación y el cuarto de lavado no es la excepción. Contar con canastas a la mano te permitirá dividir y llevar la ropa a donde sea que la necesites. No debes olvidarte de la necesidad de también ventila el cuarto de preferencia con ventanas o extractor para que no se acumulen los olores, el calor o la humedad.