Una cabaña ¡nada convencional!

Por supuesto, el baño no es la excepción para el diseño: también es de madera casi completamente. No es común el uso de este material para una estancia en donde la humedad pueda dañarlo, pero gracias a los avances en tecnología, existen métodos de curación que protegen la madera de la humedad, por lo que ya no hay pretextos para instalarla en cualquier parte.

En este baño, de nuevo el color blanco explota y se luce maravillosamente en el mueble lavamanos, lustroso y brillante, y cuya superficie se extiende hasta el suelo en un hermoso detalle que soporta la tina de porcelana. De esta forma el baño destella y se enriquece con luz y reflejos de plata sobre un escenario de orgánica naturalidad.

Sin duda, cada habitación de esta casa se convierte en una sorpresa cálida y refrescante al recorrerla y habitarla, ¡maravillosa!

