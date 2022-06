Si estás ideando, soñando o construyendo tu casa, este libro de ideas ¡es para tí! te compartiremos una colección de fachadas que se distinguen por su encanto y que probablemente ¡te fascinarán e inspirarán! Cada una de ellas, tiene algo en particular, no pierdas atención a los detalles, probablemente elijas algún elemento en particular y lo incluyas en el diseño de tu casa. Estas fachadas son de casas diseñadas por nuestros expertos de homify en diferentes lugares del mundo, incluyendo México, así que prepárate ¡y vámonos a dar un paseo!: 7 encantadoras fachadas ¡ideas e inspiración!