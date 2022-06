¡6 ideas frescas para decorar tu jardín!

Si no tienes espacio exterior para diseñar un jardín ¿qué te parece esta idea? un jardín miniatura en interior. No se necesita mucho, solo un área, cubrirla con un poco de tierra, plantar flora, de preferencia verdes y que no necesiten mucha luz. Para que no se vea la tierra, puedes incluir algunas piedras. Por cierto, si quieres saber más sobre jardines interiores, ve aquí: ¡11 ideas para diseñar un patio interior sensacional!