Ideas y reglas para decorar tu baño (y que se vea moderno)

Cualquiera que sea el estilo por el que te decidas, no olvides que es importante no recargar. Hay muchos juegos de accesorios o muebles de baño con piezas idénticas, pero no tienes necesariamente que usar todos a la vez; puedes combinar algunos elementos con otros de colores o estilos similares o, si tu baño no es muy grande, utiliza únicamente los más indispensables.

De la misma forma, usa cuadros pequeños y de marcos no muy extravagantes en espacios reducidos, sin embargo, no te limites en cuanto a los espejos, ya que estos siempre brindan una apariencia de más amplitud a cualquier habitación.

Evita los accesorios innecesarios en general o elige solo unos pocos como alguna planta o floreros pequeños, pero no quieras incluir todos a la vez.