Ideas y reglas para decorar una fachada pequeña

Las plantas nunca estarán de más en ninguna fachada. No obstante, es fundamental que no quieras tener todo un bosque en el frente de tu casa. Puedes, por ejemplo, pedir el consejo de un jardinero o paisajista profesional que te ayude a alinear y a distribuir tus plantas de manera que no reduzcan tu espacio ni que den la impresión de que el tamaño de tu fachada sea aún menor.

Las plantas son además una buena opción para agregar color y contraste a tu fachada, pero, sobre todo, para darle un aspecto más orgánico y menos austero. Ya sea que estén plantadas a lo largo de sus muros, en el camino hacia la entrada o en maceteras, estas deberán complementar y realzar el diseño de tu fachada y no crear distracciones o distorsionarlo.