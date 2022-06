Cómo limpiar el agua de la alberca ¡sin tener que cambiarla por completo!

Para muchas personas la idea de tener una alberca en la casa suena como… ¡Pura diversión° Es así, una alberca en el verano sobre todo, para toda la familia y para esos días de reunión con amigos, la alberca próxima a la palapa con un buen asado es el complemento ideal de cualquier reunión.

Hasta ahí llega la diversión, como todo en tu vida si no cuidas lo que tienes te verás en problemas, la alberca no es diferente, si no le haces un buen mantenimiento se deteriorará y no podrás usarla como debe ser, con el agua clara, transparente y refrescante. Lo más deprimente, al ver una alberca sin mantenimiento, es encontrarte una mañana con el agua verde, por la falta de un buen sistema y método de purificación.

Muchas personas confían en compañías que hacen el mantenimiento de la alberca, pero otras prefieren hacerlo por su cuenta, si tu eres de las últimas creemos que este artículo es especial para ti, así tendrás una guía para tratar el agua de la alberca que te ayude a entender varios conceptos y métodos, para tratar el agua sin necesidad de vaciar la alberca, síguenos y toma nota.