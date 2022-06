Salas: ¡10 tips para mantener los sillones de piel como nuevos!

El color blanco exige más atención que otros colores. Es el delator por excelencia. Pero también te otorga más elegancia y clase que cualquier otro color, así que vale la pena. Si quieres que tus sillones de piel blancos siempre luzcan perfectos, entonces debes limpiarlos con una mezcla de dos partes de aceite de linaza y una de vinagre. No olvides que para probar que las mezclan no manchen tus sillones debes aplicar un poco en una parte que no se visible.