6 sencillos consejos para ahorrar electricidad en tu hogar

Algunas veces tenemos grandes y novedosos aparatos que nos ayudan a hacer nuestra vida más fácil. Pero no siempre son indispensables para nuestra vida cotidiana. Así que lo primero que debemos hacer para empezar a ahorrar luz es ir descubriendo cuáles de nuestros aparatos son realmente indispensables, cuáles no y cuáles consumen más luz de lo esperado. Tal vez podrías sustituir algunos productos eléctricos por otros que utilicen fuentes alternas de energía, como los calentadores solares o los relojes digitales que utilizan pilas que puedes recargar con los rayos de sol. Si encuentras algo que no utilizas regularmente no dudes en desconectarlo.