12 errores en tu casa que tus invitados detectan, pero tú no…

Cuando invitamos a alguien a nuestra casa procuramos darle la mejor impresión posible al llegar, Tenemos todo preparado para hacerles pasar un buen rato disfrutando de nuestros espacios, y nuestra compañía. Pero además de café, galletas y bocadillos hay otra cosas que debemos preparar para ellos: el interior de nuestra casa. Sin embargo, la primera regla de la decoración de interiores es que todo depende del gusto, y para nuestra mala, o buena, suerte, no todos tenemos gustos similares. Así que no siempre podrás lograr que los estampados o colores que elegiste sean los favoritos de tus invitados, pero sí puedes lograr impresionarlos con un diseño hermoso que les hará olvidar que no les gustan los detalles pequeños.

Porque incluso si no son diseñadores de interiores, o expertos, hay pequeños detalles ne los cuales suelen fijarse, o que los harán sentir un poco incómodos tal vez, y le restará puntos a tu increíble reunión. Y para ayudarte hemos reunido 12 puntos que nuestros expertos en diseño consideran algunos de los más importantes la momento de decorar una casa perfecta, ¿estás listo para tener la casa más hermosa? ¡Aquí vamos!