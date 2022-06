Cómo aprovechar el espacio bajo la escalera – ¡9 ideas fantásticas!

Pero si no tienes intenciones de gastar mucho tiempo o dinero, simplemente puedes decorar la escalera de la manera más creativa posible. Esta zona será ideal para los cuadros grandes y coloridos, así como para las esculturas que no tiene lugar para mostrarse en la sala o en el vestíbulo así como nos muestran Art et Sens. El resultado es sofisticado y lleno de personalidad, revelando mucho sobre tu personalidad. También le vendrán bien a este espacio las plantas robustas como arbustos y árboles, en macetas de cerámica u otro material fino. Una vez más, es necesario consultar a un experto para saber cuales son las plantas que puedes colocar en este espacio ya que no recibirán la luz directa del sol.

¿Qué opción te gusta más? Te invitamos a que lo compartas con nosotros dejando un comentario.