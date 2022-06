Antes y después: la impresionante transformación de una granja

La casa a la que te invitamos hoy en la campiña inglesa, estuvo un día poblada por gallinas, vacas y otros animales. No dudamos que este edificio tuviera antes todas las comodidades necesarias para una vaquita, pero lo que podemos asegurar es que antes de esta remodelación, no tenía ninguna para una persona. Ahora, sin embargo, la historia ha cambiado y este viejo edificio en Inglaterra se ha convertido en una moderna villa rural, que a más de uno lo dejará con la boca abierta. ¿Cómo ha sido posible este cambio? Gracias a una espectacular remodelación llevada a cabo por el estudio de arquitectura Alrewas Architecture Ltd.

La impresionante remodelación consistió en unir dos viejos edificios de animales para crear un auténtico hogar, moderno y al mismo tiempo rústico y respetuoso con la arquitectura de la zona. Veamos paso a paso en qué se ha convertido esta vieja granja de Gran Bretaña.