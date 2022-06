¡7 estilos de mezzanine sensacionales!

El estilo nórdico o escandinavo, es originario de Noruega, Suecia y Dinamarca, se le atribuye al diseñador Carlo Larsson y es considerado uno de los estilos mas populares del mundo. Es sencillo, funcional y cómodo y tiene como idea principal, no llenar el espacio de piezas que no tengan una finalidad.

La simplicidad en el estilo escandinavo es de una tendencia minimalista. Las marcadas líneas rectas, los espacios abiertos y luminosos, materiales naturales para los acabados y mobiliario, son características básicas en esta tendencia, tal y como podemos observar a través del diseño en esta fotografía.

En la decoración escandinava, no necesitarás una gran cantidad de muebles, pero si requerirán cumplir con una función, así que si quieres decorar con este estilo, es importante que no tengas cosas que ya no utilices o que no tengan un significado.

En un espacio de doble altura como el que podemos apreciar en el proyecto de Bertin Bichet podemos ubicar una zona de lectura o estudio, una pequeña oficina o incluso un dormitorio por medio del mezzanine, la vista a la parte inferior de la estancia, puede estar cubierta por cristales o madera como en este caso.