7 tips para que tu patio sea un espacio ¡MUY importante!

Y no podríamos dejar de lado una de las tendencias que en la actualidad se presenta con gran fuerza en las decoraciones, nos referimos a los jardines verticales o, como en muchos otros lugares se les conoce, paredes verdes.

Esta idea es genial para espacios reducidos donde no se quiere sacrificar la bella presencia de vegetación, pero las dimensiones impiden tener grandes y frondosas plantas, además por supuesto de ser una de las mejores maneras de llamar a lo silvestre a pasar y permanecer al interior de casa.

Así que no dudes en realizar un diseño como este que logra The Sustainable Project y hacerlo protagonista en la decoración. Y ya que estamos en este tema de los jardines verticales, no podemos dejar pasar el momento de nuestra recomendación, en esta ocasión con un libro de ideas que toma por protagonistas esta nueva tendencia de incluir lo verde y natural en la decoración: Jardines verticales – ¡6 pasos para diseñar uno en casa!