Más de 20 ideas y tips para decorar tu recámara ya

Los colores metálicos o minerales como el gris o el blanco brindan claridad por lo que no pueden faltar en tu recámara. El blanco no solo brinda luz, que ayuda a la esclarecer los pensamientos, sino paz que es muy importante para la relajación. Sin embargo, recuerda también no exagerar con el blanco, a menos que estés buscando un ambiente completamente estéril para tu recámara.

El blanco es además muy armónico, ya que es el color de contraste por excelencia y puede combinarse con cualquier otro color. Si tienes miedo de meter un color muy fuerte o brillante en tus paredes, con un blanco puedes traer todos los colores que deseas a través de los accesorios. El blanco, como todos los otros colores de tonos muy claros creará también una ilusión óptica de más espacio, por lo que no puede faltar en las habitaciones pequeñas.