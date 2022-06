16 maneras para separar espacios ¡sin utilizar paredes!

Ya sea una casa grande o una muy pequeña, es común sentir de pronto esa necesidad de disfrutar un cambio de look al interior del hogar, siempre y cuando dicha modificación de alguno u otro modo logre optimizar el espacio con el que se cuenta.

Las soluciones para atenuar nuestro anhelo de transformación son muchas, entre ellas existen una muy eficaz, ingeniosa, e incluyente: las pantallas.