7 extraordinarias ideas de chimeneas para interior y exterior

¿A quien no le gustaría tener una chimenea en casa? las chimeneas no solo dan calor, sino también aportan la belleza y fuerza del elemento fuego, haciendo el hogar más acogedor. Además, las chimeneas no solo son para encenderse en invierno, sino en cualquier época del año, ¡hasta en el verano! En este libro de ideas, te compartimos siete diseños de chimeneas que se distinguen por ser modernas, extraordinarias y por estar diseñadas para cualquier estancia del hogar. Todas rompen con el concepto de chimenea tradicional, pues, aunque se caracterizan por ser de leños, todas están diseñadas para obtener un mayor rendimiento calorífico y seguridad. Todas son de la línea Focus, importadas de Francia y presentadas por la empresa mexicana, especialistas en decoración de interiores: Elemento 3.

¡Inspírate y elige tu favorita!